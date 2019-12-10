Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı başladı (2) - NUR SULTAN

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı, Rusya ve İran arasında ikili teknik görüşmelerle başladı.

Rusya ve İran temsilcileri, Ritz Carlton Oteli'nde düzenlenen teknik görüşmeler kapsamında TSİ 07.15 sularında bir araya geldi.

Türkiye heyetinin TSİ 11.00 sularından itibaren Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Toplantının gündemini, esirlerin serbest bırakılması ve kayıpların aranması dahil güven artırıcı önlemler, uluslararası bir konferans yapmak için gerekli girişimlerin tartışılması dahil olmak üzere mültecilerin evlerine dönmesi bağlamında Suriye'ye kapsamlı insani yardımın yoğunlaştırılması, Anayasa Komitesinin çalışmalarına başlaması ışığında siyasi sürecin ilerletilmesi konuları oluşturuyor.

Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlık ediyor. Türk heyetinin başkanlığını ise Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal yapıyor.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) heyetini, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen temsil ediyor.

Suriye rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin katılımıyla yarın yapılacak toplantının ana oturumunda ortak bildirinin kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.