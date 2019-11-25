Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nda güven artırıcı önlemler ele alınacak

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nda, esirlerin serbest bırakılması ve kayıpların aranması dahil güven artırıcı önlemler ve kapsamlı insani yardımların aktifleştirilmesi konularının ele alınacağını bildirdi.

Smadiyarov, bakanlık binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, 10-11 Aralık'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak toplantıya garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Suriye hükümeti ve askeri muhalif heyetlerinin katılmasının planlandığını belirtti.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM), Ürdün, Lübnan ve Irak heyetlerinin gözlemcilik yapacağını ifade eden Smadiyarov, şöyle devam etti:

"Toplantının gündemini, esirlerin serbest bırakılması ve kayıpların aranması dahil güven artırıcı önlemler, uluslararası bir konferans yapmak için gerekli girişimlerin tartışılması dahil olmak üzere mültecilerin evlerine dönmesi bağlamında Suriye'ye kapsamlı insani yardımın yoğunlaştırılması, anayasa komitesinin başlatılması ışığında siyasi sürecin ilerletilmesi konuları oluşturacak."

Smadiyarov ayrıca, toplantı çerçevesinde garantör ülkeler ile BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi uzmanlarının katılımıyla teknik görüşmelerin yapılacağını sözlerine ekledi.