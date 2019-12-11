Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısının ardından - Son Dakika
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Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısının ardından

6 saat önce

NUR Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Ahmet Tuma, Suriye'de tutukluların serbest bırakılması için Birleşmiş Milletlerin (BM) rejime baskı yapması gerektiğini söyledi.

Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısının ardından, System.String[]

NUR Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Ahmet Tuma, Suriye'de tutukluların serbest bırakılması için Birleşmiş Milletlerin (BM) rejime baskı yapması gerektiğini söyledi.

Tuma, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

İdlib'deki çatışmaların sakinleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Tuma, bu durumun kısmi değil sürekli olmasını istediklerini söyledi.

Görüşmelerde tutukluların durumunu da ele aldıklarına değinen Tuma, "Onların serbest kalması için baskı yaptık. Biz bu konuyu destekliyoruz. Ancak BM ve ilgili tarafları da yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuma, tutukluların çoğunun düşünceleri için alıkonulduklarına işaret ederek, "BM bunların serbest kalması için rejime baskı yapması gerekiyor. Tutukluların akıbetlerini öğrenmek istiyoruz." dedi.

Toplantıda, Fırat'ın doğusundaki durumu ele aldıklarını aktaran Tuma, " Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve siyasi çözüme de katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tuma, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmalarını desteklediklerini ancak rejimin bu çalışmaları engellemeye çalıştığını kaydetti.

"DEAŞ ve PYD, bölge halkını tehcirlere zorladı"

Muhalefet sözcülerinden Eymen Asimi de gazetecilere, rejim ve Rusya'nın 8 ayda İdlib'e düzenlediği saldırılara ilişkin video izleterek, bu saldırılarda çok sayıda sivil kayıpların yaşandığını ve söz konusu ülkelerin PYD, PKK gibi teröristleri desteklediğini söyledi.

PYD'nin DEAŞ'lılar gibi çocukları silah altına, kadınları da askere aldığını dile getiren Asimi, "DEAŞ ve PYD bölge halkını tehcirlere zorladı. Bu örgütler onlara uymayan Arap veya Kütleri zorla göç ettirdi." dedi.

Asimi, söz konusu terör örgütlerinin diğer ortak noktasının petrol kaynaklarına çökmeleri olduğuna işaret ederek, ikisinin de devlet kurmaya çalıştığını söyledi.

Terörle mücadele ettiğini söyleyen Rusya, ABD ve diğer ülkelerin PYD ile görüşmeler yaptığını ifade eden Asimi, "Siyah veya beyaz terör yoktur. PYD'ye destek olanların DEAŞ'a da destek olmasından şüphe duyulur." diye konuştu.

Asimi, İdlib'de Heyet Tahrir Şam'ın oradaki varlığının bölgeye bombardıman için sadece bir bahane olduğunu söyleyerek, İdlib'deki durumların terörle alakası olmadığını, orada insani bir durumun olduğunu sözlerine ekledi.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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