Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısının ardından - Son Dakika
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Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısının ardından

6 saat önce

NUR Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarın yakalanmaya başlandığını belirterek, "Rusya ve Türkiye tarafının durumdan memnun olduğunu düşünüyorum.

Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısının ardından, System.String[]

NUR Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarın yakalanmaya başlandığını belirterek, "Rusya ve Türkiye tarafının durumdan memnun olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lavrentyev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD askerleri ve diğer Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Suriye'yi terk etmeleri gerektiğini dile getiren Lavrentyev, ancak bu şekilde Kürtler ile rejim arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin mümkün olduğunu söyledi.

Lavrentyev, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarlaşmayı gözlemlediklerini ifade ederek, "Rusya ve Türkiye tarafının bu durumdan memnun olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul zirvesinde ikili iş birliği, Suriye'deki durumla ilgili koordinasyon ve etkileşim konularının tartışılacağını aktaran Lavrentyev, ayrıca uluslararası konferansın yapılmasıyla ilgili konunun da konuşulacağına dikkati çekti.

Lavrentyev, bugüne kadar Türkiye ile İdlib çatışmasızlık bölgesi ve Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgenin oluşturulmasıyla ilgili iki memorandum imzalandıklarını hatırlatarak, Türkiye'nin Suriye'ye komşu olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

İlk olarak ne kadar zor olursa olsun Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Lavrentyev, şöyle devam etti:

"İkinci olarak Türkiye ile aldığı yükümlülükleri yerine getirmesi bakımından konuşmak lazım. Maalesef Türkiye tarafının İdlib çatışmasızlık bölgesinde ılımlı muhalefet grupların bu bölgeyi kontrol altına alması ve sürdürülebilir ateşkesin sağlanması için sarf ettiği çabaların yerine getirilmediğini görüyoruz."

Lavrentyev, Türkiye'nin henüz yükümlülüklerini yerine getirme durumunda olmadığını savunarak, bu nedenle Ankara ile devamlı çalışma yaptıklarını anlattı.

İnsani yardımı sürdürme çağrısı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı da Suriye'de insani yardım durumundan endişeli olduklarına işaret ederek, serbest bırakılan tutuklu ve esir sayısını artırmak gerektiğine inandıklarını kaydetti.

"Mültecilerin geri dönmesi için imkanlar sağlamalıyız." diyen Hacı, uluslararası topluma, mülteciler ve zorla göç ettirilenlerin evlerine dönmeleri için insani yardımı sürdürme çağrısı yaptı.

Diğer yandan Suriye'nin BM Temsilcisi Beşşar Caferi, ABD'nin Suriye'deki varlığını "Suriye'nin petrol ve doğalgaz kuyularını işgal etmek için yapılan silahlı saldırı" olarak nitelendirdi.

Suriye'de başlayan terörle mücadelenin bir kısmının Rusya ve İran'a karşı savaş olduğunu iddia eden Caferi, ABD siyasetinin Suriye topraklarında diğer düşmanlarıyla hesaplaştığını, Suriye'nin bir hesaplaşma alanına dönüştüğünü ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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