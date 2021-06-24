Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri Kazakistan'da yapılacak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ertelenen Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin 7-8 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacağı bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde garantör ülkeler Türkiye, İran ve Rusya heyetlerinin yanı sıra Suriye'den rejim ile askeri muhalefet temsilcileri hazır bulunacak.

Görüşmelerde başta Birleşmiş Milletler özel heyeti olmak üzere Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci olarak yer alacak.

Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler de görüşmelerde ana gündem maddeleri olacak.

Bunun yanı sıra görüşmeler kapsamında garantör ülkeler heyetleri ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri arasında zorla alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısı da yapılacak.