Son Dakika Haberleri: Suriye konulu Dörtlü Zirve
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Suriye konulu Dörtlü Zirve

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Suriye konulu Dörtlü Zirve

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:21 Kaynak: AA
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