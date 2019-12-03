Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:57 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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