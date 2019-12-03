Son Dakika Haberleri: Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi (2)
Son Dakika Güncel Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi (2) - Son Dakika

Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi (2)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi (2)

Cumhurbaşkanı, Fransa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:57 Kaynak: AA
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