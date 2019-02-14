'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından açıklama yapılıyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ardından liderler açıklama yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:55
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