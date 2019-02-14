Son Dakika Haberleri: 'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından açıklama yapılıyor

'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından açıklama yapılıyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ardından liderler açıklama yapıyor.

'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından açıklama yapılıyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ardından liderler açıklama yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:55 

İran, Türkiye, Suriye, Ekonomi
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