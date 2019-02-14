Son Dakika Haberleri: Suriye Konulu Üçlü Zirve Toplantısı - Detaylar

Suriye Konulu Üçlü Zirve Toplantısı - Detaylar

22 dakika önce

- Zirveden detaylar SOÇİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi.

- Zirveden detaylar SOÇİ (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Suriye, Güncel
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