Son Dakika Haberleri: Suriye Konusunda Sahada ve Masada Olmaya Devam Edeceğiz"

Suriye Konusunda Sahada ve Masada Olmaya Devam Edeceğiz"

20 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Suriye konusunda sahada ve masada olmaya devam edeceğiz.

Suriye Konusunda Sahada ve Masada Olmaya Devam Edeceğiz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Suriye konusunda sahada ve masada olmaya devam edeceğiz. DEAŞ ile mücadelede yavaşlama olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz" dedi.

(İHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Suriye, Güncel
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