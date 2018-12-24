Suriye Konusunda Sahada ve Masada Olmaya Devam Edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Suriye konusunda sahada ve masada olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Suriye konusunda sahada ve masada olmaya devam edeceğiz. DEAŞ ile mücadelede yavaşlama olmayacağının altını bir kez daha çizmek isteriz" dedi.



(İHA

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