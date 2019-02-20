Son Dakika Haberleri: Suriye Konusunda Türkiye ile Aktif Temaslarımızı Sürdürüyoruz"

Suriye Konusunda Türkiye ile Aktif Temaslarımızı Sürdürüyoruz"

17 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Suriye'den çekilme kararına sadık olduklarını ve bu süreç içinde güvenli bölge oluşturulması için Türkiye ile aktif şekilde görüştüklerini belirtti.

Suriye Konusunda Türkiye ile Aktif Temaslarımızı Sürdürüyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Suriye'den çekilme kararına sadık olduklarını ve bu süreç içinde güvenli bölge oluşturulması için Türkiye ile aktif şekilde görüştüklerini belirtti.

Palladino, Bakanlıkta yapılan basın brifinginde gazetecilerin sorularını cevaplayarak, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ve Türkiye ile olan temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına sadık olduğunu fakat bunun için net bir takvim olmadığını belirten Palladino, "Askeri olarak çekilme taktiksel bir değişim, hedefimizde (DEAŞ ile mücadele) bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile aktif temas halindeyiz"

Palladino, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinde olası güvenli bölge kurma planlarının ne aşamada olduğuna yönelik bir soru üzerine, "Suriye konusunda Türkiye ile aktif temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu da ABD güçlerinin güvenli bir şekilde çekilmesi ve Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrarını temin çabalarımızın bir parçası." dedi.

Ayrıca Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye aldıklarına dikkati çeken Palladino, "Faaliyetlerimizde bunları hesaba katıyoruz. Koordinasyon halindeyiz. Bu görüşmelerden somut detaylar paylaşamayız ama devam ediyorlar." şeklinde konuştu.

Öte yandan Palladino, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin ABD'nin Suriye'yi bölmeye çalıştığı suçlamalarına da değinerek, Suriye'yi bölme gibi bir planlarının olmadığını, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:49 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek Robert Prosinecki, Özel Hayatı Nedeniyle Gündemden Düşmeyen Ognjen Vranjes'e Milli Takım Yolunu Kapattı!

Lewis Hamilton ile ABD'li Şarkıcı Nicole Scherzinger'ın Özel Görüntülerinin Videosu Ortaya Çıktı! Çanakkale'de 5 Dakika Arayla 2 Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 02:06:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Konusunda Türkiye ile Aktif Temaslarımızı Sürdürüyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]