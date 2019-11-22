Son Dakika Haberleri: Suriye krizi Kazakistan'da tartışılacak
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Suriye krizi Kazakistan'da tartışılacak

6 saat önce

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye Zirvesi'nin 10-11 Aralık'ta Nursultan'da yapılacağını açıkladı.

Suriye krizi Kazakistan'da tartışılacak, System.String[]

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye Zirvesi'nin 10-11 Aralık'ta Nursultan'da yapılacağını açıkladı.


Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye krizi ile ilgili bir sonraki toplantının tarihini açıkladı. Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Suriye ile ilgili bir sonraki toplantının 10 -11 Aralık tarihlerinde Nursultan'da gerçekleştirileceğini söyledi. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşin, Aralık ayının ilk 10 gününde Nursultan'da Astana formatında bir toplantı yapılabileceğini dile getirmişti. Görüşmenin içeriği ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. - NURSULTAN

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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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