Suriye krizi ve koronavirüs, Batı Akdeniz’in ihracatını etkilemedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Suriye krizi ve koronavirüs, Batı Akdeniz’in ihracatını etkilemedi - Son Dakika Ekonomi

Suriye krizi ve koronavirüs, Batı Akdeniz’in ihracatını etkilemedi

1 saat önce

Suriye krizi ve koronavirüse rağmen Batı Akdeniz Bölgesi'nde ocak-şubat döneminde hem ihracat arttı hem de ihraç ürünleri çeşitlendi.

Suriye krizi ve koronavirüs, Batı Akdeniz’in ihracatını etkilemedi, System.String[]

Suriye krizi ve koronavirüse rağmen Batı Akdeniz Bölgesi'nde ocak-şubat döneminde hem ihracat arttı hem de ihraç ürünleri çeşitlendi. Bölgenin şubat ayında en ciddi ihracat artışının, savunma ve havacılık sanayisinde yaşandığı belirtildi.

Batı Akdeniz Bölgesi, İhracat, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:03 
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