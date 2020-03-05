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Suriye krizi ve koronavirüs, Batı Akdeniz’in ihracatını etkilemedi
1 saat önce
Suriye krizi ve koronavirüse rağmen Batı Akdeniz Bölgesi'nde ocak-şubat döneminde hem ihracat arttı hem de ihraç ürünleri çeşitlendi.
Suriye krizi ve koronavirüse rağmen Batı Akdeniz Bölgesi'nde ocak-şubat döneminde hem ihracat arttı hem de ihraç ürünleri çeşitlendi. Bölgenin şubat ayında en ciddi ihracat artışının, savunma ve havacılık sanayisinde yaşandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:03
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