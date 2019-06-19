Son Dakika Haberleri: "Suriye krizinde siyasi çözüme fırsat verme zamanı geldi"
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"Suriye krizinde siyasi çözüme fırsat verme zamanı geldi"

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye krizinde siyasi çözüme fırsat vermenin vakti geldiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye krizinde siyasi çözüme fırsat vermenin vakti geldiğini söyledi.
Özel Temsilci Lavrentiev, ziyareti kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Başbakan Saad el-Hariri ile görüştü.
İkilinin görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Lavrentiev, "Biz, Suriye kriziyle ilgili Astana müzakereleri çerçevesinde Lübnanlı dostlarımızla ortak çalışmaya hazırız. Suriye krizinde siyasi çözüme fırsat verme zamanı gelmiştir." dedi.
Rusya'nın ABD, Avrupa ve bölge ülkeleri gibi uluslararası ortaklarla daha fazla çaba harcama ve koordinasyon konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Lavrentiev, "Biz bu sorunun çözümünü hızlandırabilecek ortak bir anlayışa sahibiz, çünkü Suriye'deki göç olgusu sorunu daha da derinleştiriyor." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrentiev'in, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile de bir araya gelerek, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri görüştüğü kaydedildi.
Açıklamada, Suriye'den Irak'a ve İran'a kadar bölge ülkelerindeki durum ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin ele alındığı görüşmede, Suriye'deki durum, olayların gidişatı ve anayasa komitesinin oluşturulmasına odaklanıldığı belirtildi.
Lavrentiev, bir dizi temasta bulunmak üzere beraberindeki heyetle dün Lübnan'a gelmişti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:19 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Lübnan, Rusya Federasyonu, Suriye, Güncel
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