Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen "Suriye
Krizine Yanıt olarak Türkiye
'de Dayanıklılık Projesi (TDP)" kapsamında Türkiye'deki yetişkin Suriyelilere 25 Mart'ta verilmeye başlanan Türkçe dil eğitimleri, devam ediyor.
UNDP Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat
, Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi
'ndeki Türkçe derslerine konuk oldu.
Derslerin bir bölümünde eğitmenlik yapan Fırat, katılımcılar ve eğitmenlerle sohbet etti. Suriyelilere şimdiye kadar yaşadıkları deneyimleri, Türkçe bilmedikleri için karşılaştıkları sorunları ve neden Türkçe öğrenmek istediklerini soran Fırat, onların bu eğitimin desteğiyle ulaşmak istedikleri hayalleri dinledi.
Fırat, Suriyeli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve güçlenmesi için Türkçe öğrenmesinin önemine vurgu yaparak, "Suriyeli bireylerin ev sahibi toplum ile uyum içinde yaşamasının, kendi hayatlarını kazanmasının önündeki en büyük engel, dil sorunu. Aynı dili konuşmanın pek çok kolaylığı beraberinde getireceğine inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.
Proje
"Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi" Türkiye'de yaşayan geçici koruma altındaki yetişkin Suriyelileri kapsıyor. Türkiye'nin 10 ilindeki 53 halk eğitimi merkezinde 25 Mart'ta başlayan eğitimlerle toplamda 52 bin yetişkin Suriyeli Türkçe öğrenecek.
TDP, "Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Bileşeni"; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle yürütülüyor. Projenin tüm finansmanı Avrupa Birliği
tarafından sağlanıyor.
Eğitimler, Türkiye'nin on ilindeki ( Adana
, Bursa
, Gaziantep
, Hatay
, İstanbul
, İzmir
, Kilis
, Konya
, Mersin
ve Şanlıurfa
) 53 halk eğitim merkezinde düzenleniyor.
İstanbul'daki eğitimler Arnavutköy
, Bağcılar
, Başakşehir
, Esenler
, Esenyurt
, Fatih
, Kağıthane
, Küçükçekmece
, Sultanbeyli
, Ümraniye
ve Zeytinburnu'nda veriliyor.
Türkiye çapında eğitimlere katılanların yüzde 50'sinin kadın olması ve böylelikle Suriyeli kadınların güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Suriyeli bireylere ders veren 283 usta eğitmenin de yüzde 68'i kadın.