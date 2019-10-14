Son Dakika Haberleri: "Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız"
Son Dakika Güncel 'Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız'

"Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız"

9 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Suriyeli Kürtlerin terör örgütü PKK ile eşdeğer görülmesinin yanlış olduğunu ve Batılı ülkelerin, vatandaşlarına Suriye konusunda yalan söylediğini vurgulayarak, "Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz. Ağırlıklı olarak Sünni Arap bölgesi olan Suriye'nin kuzey doğusunu işgal eden teröristler, Marksist-Leninist ideolojilerini yerel halka dayattı ve kurallarına meydan okuyan herkesi sürgün etti veya öldürdü." ifadesini kullandı.

"PKK 'tek parti devletçiği' kurdu"

Altun, Batılı hükümetlerin vatandaşlarına Suriye konusunda yalan söylediğini belirterek, "PKK, özgür basına ve muhaliflere izin verilmeyen ve yaygın işkencenin olduğu 'tek parti devletçiği' kurdu. PKK'nın, geri dönmeleri durumunda onları öldüreceğinden korkan yüz binlerce Suriyeli Kürt hala Türkiye'de yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu
ABD askerleri Haseke'den de çekildi Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan kararları kınadı Son dakika: Çekya, Türkiye'ye silah satışını durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 20:48:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]