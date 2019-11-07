"Suriye Kürtlerinin Türkiye ile iyi ilişkileri var"

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Suriye Muhalefeti Temsilcisi Şelal Gedo, Suriye Kürtlerinin Türkiye ile iyi ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Gedo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki Kürt meselesi ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye Kürtlerinin Türkiye ile ticari ve insani başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek istediğini dile getiren Gedo, Kürtlerin ne Türkiye ne de başka bir tarafla silahlı bir mücadeleye girmeye ihtiyacı olmadığını söyledi.

Gedo, "Hem Suriye Kürtleri hem de Irak Kürtleri olarak, komşumuz Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Son 20 yıldır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye ilişkileri çok iyi ve iki taraf arasında büyük ticari ilişkiler var." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'deki uygulamalarına tepki gösteren Gedo, "Suriyeli Kürtler ve ENKS olarak, Suriye'deki Kürt meselesinin ulusal bir mesele olduğu kanaatindeyiz. Suriye'de Kürt meselesi silahla değil siyasi olarak çözülür." ifadesini kullandı.

"Silahlı mücadele hiçbir sorunu çözmez"

Gedo, Irak Kürt Bölgesel (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin "Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var" açıklamasının gerçek bir tespit olduğunu kaydederek, Türkiye'nin birçok kez "Sorunumuz Suriye'deki Kürtler ve herhangi bir Kürt ile değil PKK/PYD iledir" görüşünü paylaştığını aktardı.

Suriye'deki sorunların tek çözüm yolunun siyasi olduğunu vurgulayan Gedo, "Silahlı mücadele hiçbir sorunu çözmez ve kimseye huzur sağlamaz. Ancak diyalog ve müzakere yoluyla hem Suriye ile hem de komşu ülkelerle her türlü çözüme varabiliriz." dedi.

YPG/PKK, ENKS üyelerini alıkoymuştu

Terör örgütü YPG/PKK, elindeki silah gücüyle işgal ettiği bölgelerdeki muhalif sesleri bastırıyor.

Örgüt daha önce birçok kez ENKS üyelerini alıkoymuş, bu çatı altındaki siyasi partilerin ofislerini yakmış ve kapılarına kilit vurmuştu.

İngiltere ve Fransa, geçen aylarda YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.

ENKS, Fransız yetkililerin örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açma gibi önerilerini değerlendirmiş ancak kendi arasında uzlaşıya varamamıştı. Fransa'nın girişiminin sonuç vermemesi üzerine geçen ay sonu İngiltere devreye girmişti.

ENKS, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesinde yer alıyor.