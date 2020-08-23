Suriye'li Muhammed'den "Türkiye'ye teşekkür" tabelası - Son Dakika

Suriye'deki iç savaştan kaçarak geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde terzilik yaparak geçimini sağlayan Muhammed Haled Alhajele, dükkanına Türkiye'ye teşekkür tabelası astı.

Yaklaşık 6 yıl önce Suriye'nin başkenti Şam'dan ailesi ile kaçarak Türkiye'ye sığınan Muhammed Haled Alhajele, ikamet ettiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde terzilik yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere karşı misafirperverliği ve yardımseverliğinden çok etkilenen Muhammed Haled Alhajele, duygularını dükkanına astığı tabela ile dile getirdi. Muhammed, "Herkes bizi reddederken siz kucak açtınız, herkes bizimle savaşırken bize destek oldunuz. Kardeşlerimiz ve ailemiz oldunuz, bütün iyiliğiniz için çok teşekkür ederiz. İyiliğinizi unutmayacağız" diye yazarak Türkiye'ye minnet ve teşekkürlerini dile getirdi.

İHA Muhabirine konuşan Muhammed Haled Alhajele, "6 yıl önce Reyhanlı'ya geldikten sonra kendi mesleğim olan terzi dükkanını açtım. Sonra aziz Türk milletine bir teşekkür tabelası yaptım. Çünkü bize güveni sağladılar, yardımı sağladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizim yanımızda durduğu için de ona teşekkür ediyorum. Ayrıca aziz Türk milletine ve Recep Tayyip Erdoğan'a doğalgazı bulduklarından dolayı en az Türk milleti kadar sevindiğimizi belirtmek istiyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah Türkiye her konuda dünyada birinci olacak. Bunun için dua ediyorum" diye konuştu.

(Ahmet Arslan/İHA)