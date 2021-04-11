Suriye Ligi şampiyonu Elbabspor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin terörden arındırdığı bölgesinde sosyal hayat yavaş yavaş düzelirken, spor müsabakalarında ise Elbabspor şampiyon oldu.

Fırat Kalkanı, Zeytindali ve Barış Pınarı harekatlarıyla teröristlerden temizlenen Suriye'de sosyal hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Bu kapsamda kurulan ve 11 takımın bulunduğu ligde Elbabspor şampiyon oldu. Lig kupasına uzanan takımda futbolcu taraftar ve kulüp yöneticileri büyük sevinç yaşadı. 11 takımın mücadele ettiği ligde 1. Elbabspor, 2. Kubbeninspor, 3. Buzağıspor ve 4. Jarablusspor oldu. Elbabspor Başkanı Adnan Akil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına bölgeyi terörden temizlediği için teşekkür etti. Başkan Akil, "Bölgemizi terör örgütlerinden kurtaran Türk Silahlı kuvvetlerine de çok teşekkür ederiz. 10 yıldır devam eden savaş sonrası gençlerimizin hem terör örgütlerinden hem de kötü alışkanlıktan uzak tutmak için kurmuş olduğumuz Elbabspor ile gençlerimizi spora kazandırmış olduk. Başarılarımız devam edecek" dedi. - CERABLUS