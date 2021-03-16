Suriye lirasında çöküş sürüyor - Son Dakika

Suriye lirasında çöküş sürüyor

16.03.2021 11:19
Suriye lirasında çöküş sürüyor, System.String[]

Suriye'de 10. yılını geride bırakan iç savaşta Suriye lirası son 50 günde yaklaşık yüzde 50 değer kaybederken, Beşşar Esed rejimi, kontrol ettiği bölgelerde yaşanan akaryakıt krizine karşın benzin fiyatlarına yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı.

Suriye'de 10. yılını geride bırakan iç savaşta Suriye lirası son 50 günde yaklaşık yüzde 50 değer kaybederken, Beşşar Esed rejimi, kontrol ettiği bölgelerde yaşanan akaryakıt krizine karşın benzin fiyatlarına yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı.

Esed rejiminin 5 bin liralık yeni banknotları piyasaya sürdüğü 24 Ocak'ta yaklaşık 3.000 Suriye lirasına denk gelen 1 dolar, bugün itibarıyla Şam'daki karaborsada yaklaşık 4.400 Suriye lirasına tekabül ediyor.

Böylece yerel para birimi Suriye lirası, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine gerilerken, son 50 günde yüzde 46,6 değer kaybetti. Mart 2011 öncesinde 1 dolar 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.

Benzine büyük zam

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, kontrol ettiği bölgelerde akaryakıt krizine çare bulmayan Esed rejiminin içişleri bakanlığı akşam saatlerinde benzin fiyatlarına zam yaptı.

Ülkede 90 oktan benzinin litre fiyatı 475 Suriye lirasından 750 Suriye lirasına yükselirken, 95 oktan benzinin litre fiyatı da yüzde 53,8'lik zamla 1.300 Suriye lirasından 2.000 Suriye lirasına çıktı.

Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde son dönemde akaryakıt sıkıntısı baş gösterirken, benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

İç savaştan önce kendi çıkardığı petrolü rafine ederek akaryakıt ihtiyacını karşılayabilen Suriye'de, petrol sahalarının yüzde 70'i terör örgütü YPG/ PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Beşşar Esed, Akaryakıt, Benzin, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye lirasında çöküş sürüyor - Son Dakika


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