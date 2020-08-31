Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı - Son Dakika

Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı

Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdıHasan KIRMIZITAŞ ? Anıl ATARİDLİB/SURİYE, (DHA)- Suriye'de, 2011 yılında başlayan iç karışıklıklar devam ederken, ülkenin yerel para birimi Suriye lirasının da uluslararası piyasada değer kaybı sürüyor.

Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı

Hasan KIRMIZITAŞ ? Anıl ATARİDLİB/SURİYE, (DHA)- Suriye'de, 2011 yılında başlayan iç karışıklıklar devam ederken, ülkenin yerel para birimi Suriye lirasının da uluslararası piyasada değer kaybı sürüyor. İdlib ve ülkenin kuzeyinde yaşayan ve iş yapan esnaf, tüccar ve müşteriler, yerel paradaki aşırı fiyat değişimlerinden etkilenmemek için Türk lirası kullanmaya başladı. Günlük olarak değişen gıda ve akaryakıt fiyatları ile çıkmaza giren Suriyeliler, çözümü Türk lirasında buldu.

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de, 2011 yılında başlayan ve halen devam eden iç savaş, bu ülkenin yerel para biriminin uluslararası piyasada değer kaybına yol açtı. Son aylarda Suriye lirasında yaşanan büyük değer kaybıyla, bir dolar yaklaşık 4 bin Suriye lirası oldu. Kurdaki bu artış, halkın alım gücünün düşmesine neden oldu. Sürekli yaşanan değer kaybı ile yükselen fiyatlar tüccar ve esnafın yanı sıra sivillerin de büyük zorluklarla karşılaşmasına yol açtı. Piyasalarda oluşan dengesizlik, günlük olarak değişen gıda ve akaryakıt fiyatları ile çıkmaza giren Suriyeliler, çözümü Türk lirasında buldu. Suriye'nin muhaliflerin kontrolündeki tek kent merkezi olan 4 milyon nüfuslu İdlib ile TSK'nın sınır ötesi harekatları ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirdiği bölgelerde, piyasada dengenin sağlanması ve halkın alım gücünün korunması amacıyla Türk lirası kullanılması kararlaştırıldı. İlk etapta bazı işletmelerde uygulanan modelin başarılı olduğunun görülmesi ile her yerde TL kullanımına geçildi. Pazarlarda bile alışverişler TL ile yapılırken, oluşan bu yeni durum ile bölgede ekonomik istikrar oluşmaya başladı.

'PİYASAYA GÜVEN VE DENGE GELDİ'

Birçok sivil, oluşan güven ortamının ardından ellerindeki Suriye liralarını döviz bürolarında Türk lirasına dönüştürmeye başladı. Döviz bürosu işletmecileri, TL'ye geçişin bölgede ekonomik istikrarı sağladığını ifade etti. Döviz bürosu sahiplerinden Abid El Zakkor, Suriye lirasının son süreçte dolar karşısında değer kaybının korkutucu boyutlara ulaştığını söyledi. Yaşanan değer kaybının halkın alım gücünü düşürdüğünü belirten Zakkor, son aylarda piyasada Türk lirası kullanımının başladığını kaydetti. Türk lirası kullanımının piyasada kısa sürede yaygınlaştığını ve son 1 ay içerisinde de yüzde 80 oranında TL'ye geçildiğini anlatan Zakkor, 'Şu anda insanlar ekonomik olarak korunuyor. Türk lirası ile piyasaya güven ve denge geldi. Şu anda kimse Suriye lirası bugün ne kadar değer kaybedecek endişesi yaşamıyor. Böyle olunca TL güven verdi ve ekonomide yerel ölçekte istikrar sağlandı' dedi.

Son yıllardaki önemli değer kaybı nedeniyle birçok kişinin zarar ettiğini, vatandaşın da cebindeki paranın alım gücünün kalmadığını anlatan Zakkor, 'Piyasada kullanılmasına başlanan Türk lirası ile insanlar ekonomik olarak yeniden kendine geldi. Şu anda cebindeki paraya ne gelecek endişesi yaşamıyor. Türk lirası kullanımı vatandaşın yanı sıra ticari açıdan da birçok iş adamını, esnafı değer kaybı endişesini ortadan kaldırarak iflastan kurtardı' diye konuştu.

'HER HAFTA DEĞER KAYBI ARTIYORDU'

Hatay'ın komşusu olan İdlib'de; fırın, market, bakkal gibi işletmelerin yanı sıra semt pazarlarında da Türk lirası kullanılıyor. Meyve ve sebze tezgahlarına gelen siviller, TL ile alışveriş yapıyor. Türk lirası kullanımının her geçen gün yaygınlaştığı kentte pazara çıkanlar Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti. Rejimin özellikle havadan saldırıları ile sokağa çıkamadıkları günleri hatırlatan İdlibliler, o kötü günlerden Türkiye'nin diplomatik ve askeri başarısı ile kurtulduklarını hatırlattı. Türk askerinin gelişi ile rahatladıklarını ve hava saldırılarının durdurulması ile sokağa rahatça çıktıklarını anlatan siviller, son zamanlarda Suriye lirasının değer kaybetmesi ile de ekonomik darbeyle karşılaştıklarını kaydetti. Suriye lirasının sürekli değer kaybetmesi ile pazara çıkamadıklarını ifade eden Suriyeliler, 'Cebimizdeki parayla ihtiyacımızın neredeyse üçte birlik kısmını alabiliyorduk. Her hafta değer kaybı artıyordu. Bu hafta yaptığımız alışverişi, bir hafta sonra yapamıyorduk. Türk lirası ile ekonomik olarak korunduk. Şu anda uluslararası piyasada değer kaybı olmadan istikrara ulaştık. Türkiye, askerlerinin yanı sıra parası ile de bizim kurtarıcımız oldu' dedi.

'HEP BİRLİKTE TÜRK LİRASI KULLANMAYA BAŞLADIK'

İdlib'deki esnaf da Türk lirası kullanımının piyasayı rahatlattığını, insanların cebindeki paranın değer kaybına uğramadığını söyledi. Ekonomide dalgalanmanın durmasının Suriye lirası ile mümkün olmadığını dile getiren esnaf, 'Biz de rahatlamayı sağlamak için çözüm aradık. Sonra da hep birlikte Türk lirası kullanmaya başladık. Dolan karşısında Türk lirasının değerini koruyor oluşu bizleri ve vatandaşları rahatlattı. Türkiye'nin her anlamda desteğini yanımızda hissetmek bizi bu zor günlerden geçişte güçlü kılıyor' diye konuştu.

Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriye lirasındaki aşırı değer kaybı, İdlib'de Türk lirası kullanımını artırdı - Son Dakika

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