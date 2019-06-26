Son Dakika Haberleri: Suriye Medya Birliğinden Suriyeli gazetecilere eğitim
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Suriye Medya Birliğinden Suriyeli gazetecilere eğitim

1 saat önce

Suriye Medya Birliği, Suriye'nin kuzeyinde, bünyesinde bulunan basın mensuplarına ücretsiz habercilik eğitimlerine başladı.

Suriye Medya Birliğinden Suriyeli gazetecilere eğitim, System.String[]
Suriye Medya Birliği, Suriye'nin kuzeyinde, bünyesinde bulunan basın mensuplarına ücretsiz habercilik eğitimlerine başladı.
Yaklaşık 350 basın mensubunun bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Medya Birliği, terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren meslektaşlarına ücretsiz eğitimler veriyor.
Foto muhabirliği, kameramanlık, televizyon, montaj, grafik ve güvenlik konusunda verilen derslere ilk etapta 220 basın mensubu katıldı.
3 ay sürecek olan eğitimlere medya üyeleri ve eğitim almak isteyen Suriyeliler katılabilecek.
Suriye Medya Birliği üyelerinden Abdülbasit Nebhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben de video montaj eğitimine katılıyorum. İlk defa bu bölgede böyle eğitimler yapılmaya başlandı. Eğitim programlarını düzenledikleri için Suriye Medya Birliğine teşekkür ederim." diye konuştu.
Merve Hac Ahmed de "Suriye'de bu eğitimlere ihtiyacımız vardı. Montaj ve kameramanlık eğitimlerine katılarak kaliteli videolar çekmeyi ve hazırlamayı öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:51 Kaynak: AA
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