"Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir' - Son Dakika

"Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir.Türkiye Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi olaylarıyla başlayıp ardı ardına iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Ama milletimiz yanımızda yer aldı" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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