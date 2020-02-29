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"Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir.Türkiye Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi olaylarıyla başlayıp ardı ardına iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Ama milletimiz yanımızda yer aldı" dedi.
(İHA)
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