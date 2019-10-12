Suriye Milli Ordu askerleri gövde gösterisi yaptı
Suriye Milli Ordu askerleri silahlarıyla sınıra gitti
ŞANLIURFA - Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordu askerleri sınıra gövde gösterisi yaparak gitti.
Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordu askerleri, sınıra gövde gösterisi yaparak gitti. Silahlarla donatılmış arazi araçlarının üzerinde sınıra giden Suriye Milli Ordu askerleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin içinden geçti. Akçakalelileri selamlayan askerlere vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Kirpi tipi zırhlı araçların da yer aldığı konvoy, sınır hattından ilerledi.