Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizledi
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizledi

Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizledi

46 dakika önce

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan 5 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.

Suriye Milli Ordusu 5 köyü daha terörden temizledi, System.String[]

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan 5 köyü terör örgütü YPG/ PKK'dan temizledi.

Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyü, Doğu Sadiya, Batı Sadiya, Diyaba, Dabaa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:25 Kaynak: İHA
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