Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu, ABD yapımı bir aracı daha ele geçirdi
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu, ABD yapımı bir aracı daha ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu, ABD yapımı bir aracı daha ele geçirdi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da ABD yapımı ağır zırhlı bir aracı daha ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu, ABD yapımı bir aracı daha ele geçirdi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da ABD yapımı ağır zırhlı bir aracı daha ele geçirdi.


ABD'nin terör örgütü PKK/YGP'ye verdiği ağır zırhlı askeri araç, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) eline geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli SMO tarafından Resulayn'da bulunan ABD yapımı zırhlı araç ele geçirildi. SMO, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK mühimmatlarını bir bir ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor. - RESULAYN

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, İrlanda'da mola verdi
Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır Türk hackerler, terör örgütü PYD'ye yakın onlarca internet sitesini erişime kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:34:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu, ABD yapımı bir aracı daha ele geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]