Suriye Milli Ordusu, ABD yapımı bir aracı daha ele geçirdi
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da ABD yapımı ağır zırhlı bir aracı daha ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da ABD yapımı ağır zırhlı bir aracı daha ele geçirdi.
ABD'nin terör örgütü PKK/YGP'ye verdiği ağır zırhlı askeri araç, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) eline geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli SMO tarafından Resulayn'da bulunan ABD yapımı zırhlı araç ele geçirildi. SMO, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK mühimmatlarını bir bir ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor.
(EK-HA-D)
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