Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu, Akçakale'ye geldi
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu, Akçakale'ye geldi

- Suriye Milli Ordusu, Akçakale'ye geldi

1 saat önce

- Suriye Milli Ordusu, Akçakale'ye geldiAZEZ - Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için başlaması beklenen operasyon kapsamında Akçakale'ye geldi.

- Suriye Milli Ordusu, Akçakale'ye geldi

AZEZ - Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için başlaması beklenen operasyon kapsamında Akçakale'ye geldi.

Fırat'ın doğusu için planlanan operasyon öncesi sınırda hareketlilik devam ediyor. Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekatta Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni askerleri de katılacak. Hamza Tümeni askerleri, dün akşam saatlerinde son hazırlıklarını da tamamlayarak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti. Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, tırlarla gece saatlerinde Akçakale'ye geldi. Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni askerleri güvenlik önlemleri altında Akçakale'ye giriş yaptı.

Sultan Murat tümeni operasyona hazır

Öte yandan Milli Ordu'ya bağlı Sultan Murat tümeni de Fırat'ın doğusu için operasyona hazır. Son hazırlıklarını tamamlayan tümene hitap eden komutan, askerlere sivil halka zarar gelmemesi adına uyarılarda bulundu. Komutan, "Savaşı teröristlerle yapacağız. Sivil halka zarar gelmeyecek. Onlar bizim kardeşimiz, davamız ülkemizdeki teröristleri topraklarımızdan söküp atmak" ifadelerini kullandı.

- Suriye Milli Ordusu, Akçakale'ye geldi

Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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