Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askelerinin ilerleyişi sürüyor
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu askelerinin ilerleyişi sürüyor

Suriye Milli Ordusu askelerinin ilerleyişi sürüyor

53 dakika önce

Tankların geçişi -Askerlerin duvarı delmesi Suriye Milli Ordusu askelerinin ilerleyişi sürüyor.

-Tankların geçişi

-Askerlerin duvarı delmesi Suriye Milli Ordusu askelerinin ilerleyişi sürüyor

Suriye Milli Ordusu askelerinin ilerleyişi sürüyor

Suriye Milli Ordusu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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