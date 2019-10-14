Suriye Milli Ordusu askelerinin ilerleyişi sürüyor
53 dakika önce
Tankların geçişi -Askerlerin duvarı delmesi Suriye Milli Ordusu askelerinin ilerleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:24 Kaynak: AA
-Tankların geçişi
-Askerlerin duvarı delmesi Suriye Milli Ordusu askelerinin ilerleyişi sürüyor
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