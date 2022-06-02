(DRONE) BAB - Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı - Son Dakika
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(DRONE) BAB - Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı

02.06.2022 10:36

Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.

SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.

Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı.

Tatbikatta temsili olarak hazırlanan örgüt mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirilerek bu mevziler SMO özel kuvvetler unsurlarınca terörden arındırıldı.

(DRONE) BAB - Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı
(DRONE) BAB - Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı
(DRONE) BAB - Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı
(DRONE) BAB - Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı
(DRONE) BAB - Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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