Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştu
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştu

Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştu

4 dakika önce

Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da ailesi ile yıllar sonra bir araya geldi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da ailesi ile yıllar sonra bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'daki ailesine yıllar sonra kavuştu. Askerin ailesine sarıldığı sıralarda duydu dolu anlar yaşandı.

(İHA)

Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
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