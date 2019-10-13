Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştu
4 dakika önce
Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da ailesi ile yıllar sonra bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da ailesi ile yıllar sonra bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'daki ailesine yıllar sonra kavuştu. Askerin ailesine sarıldığı sıralarda duydu dolu anlar yaşandı.
(İHA)
Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi