Suriye Milli Ordusu askerleri mutluluklarını çocuklarla paylaştı - TEL

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir sene sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

Çocuklar da askerlerin dağıttığı şekerleri kameraya göstererek mutluluklarını yansıttı.

Yaklaşık 5,5 yıl teröristlerin hüküm sürdüğü ilçenin merkezine giren SMO askerleri ve komutanları, büyük mutluluk yaşadı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad, teröristlerden temizlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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