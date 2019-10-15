Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya gönderildi
1 saat önce
Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:18 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi. - KİLİS
İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevine çıktı! İşte görüntüler Merkel'den Türkiye'ye "harekâta son verin" çağrısı Rusya'dan Münbiç açıklaması: Esad güçleri bin kilometre karede kontrolü sağladı