Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti
Son Dakika 3. Sayfa Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

58 dakika önce

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket ettiKİLİS - Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

KİLİS - Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Suriye Milli Ordusu'nun mühimmat ile kullanacak araçları da tırlar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
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