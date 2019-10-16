Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti
Son Dakika Genel Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket ettiKİLİS - Kilis üzerinden, Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

KİLİS - Kilis üzerinden, Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Halep kentini bağlı Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa, Suriye, Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi Della miles'ten, suriye sınırında mehmetçiğe destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 20:22:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]