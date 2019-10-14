Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevkıyatı sürüyor
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Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:40 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.
Azez ile Çobanbey'den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'e ulaştı. Askerler, ardından da Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlarla Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği öğrenildi.
(İHA)
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