Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevkıyatı sürüyor
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevkıyatı sürüyor

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevkıyatı sürüyor

41 dakika önce

Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevkıyatı sürüyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

Azez ile Çobanbey'den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'e ulaştı. Askerler, ardından da Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlarla Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı! Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:22:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevkıyatı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]