Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor
Son Dakika Genel Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor

34 dakika önce

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyorKİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Kilis üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor

KİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Kilis üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

Azez ile Çobanbey'den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'e ulaştı. Askerler daha sonra Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlarla Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği öğrenildi.

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor

Suriye Milli Ordusu, Suriye, Kilis, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz
Yaralı teröristler hastanelere sivil kıyafetle girmeye çalıştı, bölge halkı oyunu bozdu Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:20:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]