Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor
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Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyorKİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Kilis üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor
KİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Kilis üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.
Azez ile Çobanbey'den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'e ulaştı. Askerler daha sonra Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlarla Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği öğrenildi.
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