Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya sevkıyatı sürüyor
1 saat önce
Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği bildirildi. - KİLİS
Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur Şehit olan 11 yaşındaki Elif'in babasından duygulandıran sözler: Vatan için 10 evladım gitse umrumda değil Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz