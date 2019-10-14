Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya sevkıyatı sürüyor
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya sevkıyatı sürüyor

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya sevkıyatı sürüyor

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya sevkıyatı sürüyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği bildirildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:10 Kaynak: İHA
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