Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

1 saat önce

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor, System.String[]

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

Suriye'nin Azez bölgesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:36 Kaynak: DHA
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