Suriye milli ordusu askerlerinin şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
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Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya hareketi sürüyorSURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:09 Kaynak: DHA
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.
Suriye'nin Azez bölgesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.
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