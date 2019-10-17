Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 64 şehit verdi
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 64 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 64 şehit verdi

1 saat önce

Suriye Mili Ordusu (SMO) Barış Pınarı harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda toplam 64 askerini şehit verdi.

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 64 şehit verdi, System.String[]

Suriye Mili Ordusu (SMO) Barış Pınarı harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda toplam 64 askerini şehit verdi.

SMO, harekatın 9. gününde canını ortaya koyarak savaşmaya devam ediyor.

SMO, dün Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/ PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmalarda 18 şehit verdi. 51 askeri yaralanan SMO'nun bir unsurundan ise haber alınamıyor.

Harekatın başından bu yana SMO'nun toplam 64 askeri şehit oldu, 187 askeri ise yaralandı.

Buna karşın SMO, 135 YPG/PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:59 Kaynak: AA
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