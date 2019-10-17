Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda 71 şehit verdi

Böylece harekatın başından bu yana SMO'nun 71 askeri şehit olurken, 207 askeri yaralandı.

SMO, Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/ PKK 'lı teröristlerle gün içinde girilen şiddetli çatışmalarda 7 şehit verdi. Yaralanan 20 SMO askeri tedavi altında alındı.

Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK ) başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 9. gününde devam ediyor.

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