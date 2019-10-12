Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi
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Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü terör örgütü YPG/ PKK'dan temizledi.
Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü Terör Örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu düzenlediği Barış Pınarı Harekatı kapsamında 19 köyün terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendiği aktarıldı. - TEL ABYAD
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