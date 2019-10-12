Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi
Son Dakika 3. Sayfa Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi

Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.

Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi, System.String[]

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü terör örgütü YPG/ PKK'dan temizledi.


Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad doğusunda bulunan Cendavi köyünü Terör Örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu düzenlediği Barış Pınarı Harekatı kapsamında 19 köyün terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendiği aktarıldı. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine: Kanını yerde bırakmayacağız Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:16:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu bir köyü daha terörden temizledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]