Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu, çatışmalarda YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi - TEL
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu, çatışmalarda YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi - TEL

Suriye Milli Ordusu, çatışmalarda YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi - TEL

43 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimi YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirilerek kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimi YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirilerek kontrol altına alındı. Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmaları komuta eden SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, muhalifler kentin batı kesiminde hakimiyeti sağladı.

Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde SMO askerleri ile YPG/PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

SMO, çatışmalarda YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde, 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu, çatışmalarda YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi - TEL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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