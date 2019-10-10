Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna girdi
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna girdi

Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna girdi

1 saat önce

TEL Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.

Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna girdi, System.String[]

TEL Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/ PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.

SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi
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