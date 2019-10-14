Suriye Milli Ordusu, El Bab'tan Mümbiç'in kuzeyindeki cephelere sevkiyatını sürüyor
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Suriye Milli Ordu birlikleri de Halep'in El Bab kentinden Mümbiç'in kuzeyindeki cephelere sevkiyatını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:42 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordu birlikleri de Halep'in El Bab kentinden Mümbiç'in kuzeyindeki cephelere sevkiyatını sürdürüyor.
Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında nehrin batı tarafındaki Mümbiç sınırında hazır bekleyen Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu birlikleri, çıkış için son hazırlıklarını yapıyor. Suriye Milli Ordusu birlikleri de Halep'in El Bab kentinden Mümbiç'in kuzeyindeki cephelere sevkiyat yapmaya devam ediyor. Çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeri ve zırhlı araçlar bölgeye doğru yola çıktı. - EL BAB
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