Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır - Drone görüntüsü
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır - Drone görüntüsü

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır - Drone görüntüsü

1 saat önce

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek amacıyla tatbikat düzenledi.

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek amacıyla tatbikat düzenledi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin batısında gerçekleşen tatbikata, SMO'nun özel kuvvetler unsurları katıldı.

Gerçek mühimmatla yapılan tatbikatı Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris yönetti.

Savaş durumunda intikal, savunma ve saldırı taktikleri konusunda özel eğitime sahip olan 500 savaşçı, temsili olarak düşman unsurlarına ait bir tepeyi ele geçirdi.

Havan atışlarıyla başlayan tatbikatta, diğer ağır silahların desteğiyle ilerleyen piyade unsurlar, taktik uygulamalar gerçekleştirdi.

İdris, tatbikatın sonunda özel kuvvetlere teşekkür etti.

Tatbikatta, Hamza Tümeni Genel Komutanı Seyf Ebubekir de hazır bulundu.

Özel kuvvetler birlikleri Hamza Tümeni çatısı altında eğitim görüyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu grupları, geçen cuma Suriye Geçici Hükümetine bağlı "Milli Ordu" adı altında birleştiklerini duyurmuştu.

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır - Drone görüntüsü

Fırat Nehri, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar, Trump'ın Türkiye açıklaması sonrası 5.83'ü aştı
Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması: Terör örgütlerini temizleyeceğiz A Milli Takımımız, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı Trump'tan PKK itirafı: Obama döneminde Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 21:10:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır - Drone görüntüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]