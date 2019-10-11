Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna doğru ilerliyor
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna doğru ilerliyor

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna doğru ilerliyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için bekliyor.

Türk Silah Kuvvetleri (TSK) ve TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Fırat'ın doğusu için Fırat'ın batısında TSK'nın desteklediği Milli Suriye Ordusu, Münbiç çevresinde bulunan köyleri terör örgütünden geri aldı.

Fırat'ın batısı için bekleyen Suriye Milli Ordusu askerleri konuşmasında bölgeyi terör örgütünden temizlemeye hazır olduklarını ve bölgeyi temizlemek için her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Öte yandan Suriye Milli Ordusuna bağlı Sultan Murat Tümeni de dün itibariyle Resulayn'a doğru ilerliyor.

(İHA)

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna doğru ilerliyor

Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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