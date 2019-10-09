Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna hareket etti
Son Dakika 3. Sayfa Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna hareket etti

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna hareket etti

10 dakika önce

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna hareket ettiKİLİS - Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik hareket katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa sınırına hareket etti.

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna hareket etti

KİLİS - Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik hareket katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa sınırına hareket etti.

Fırat Kalkanı bölgesinden Suriye Milli Ordusu askerleri Kilis üzerinden otobüsleri ile mühimmat ve araçları da tırlar ile birlikte yola çıktı. Yaklaşık 150 araçlık Suriye Milli Ordusu askerleri ile mühimmat taşıyan araçları geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'nın Suriye sınırına hareket etti.

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna hareket etti

Suriye, Kilis, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:26 Kaynak: İHA
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